Justiça suspende divulgação de filme sobre a Chapecoense

Decisão 18/10/2017 | 09h52 Atualizada em

O juiz Marcos Begolin decidiu na noite desta terça-feira suspender a divulgação do filme "O Milagre de Chapecó", que conta a história da Chapecoense. A produção é da Trailer Ltda, com sede do no Uruguai, sob o comando do documentarista Luiz Ara. A ação com o pedido de suspensão é do próprio clube que alega ter feito parceria com a empresa para a produção de um roteiro sobre a história do time. No entanto, pelo trailer divulgado no últimos dias, o filme foca no acidente aéreo ocorrido em 29 de novembro do ano passado, onde 71 pessoas morreram na Colômbia.

A alegação da Chapecoense é que houve divulgação do documentário sem a ciência ou aprovação do clube. Os dirigentes teriam enviado e-mails para a produtora, mas dizem não ter recebido resposta. Segundo Begolin, aparentemente não houve aprovação do clube nem para a realização do plano de filmagem e tampouco para a publicação: "reconhece-se forte um possível descumprimento contratual", escreve o juiz.

Uma das viúvas teria levado os filhos para o cinema no Dia das Crianças e, antes do filme infantil, foi passado o trailer que fala sobre a Chapecoense e o acidente aéreo. Após o constrangimento os familiares entraram em contato com o clube que informou não saber do trailer. No entanto no documentário aparecem dirigentes do clube e funcionários falando. Há também depoimentos de jornalistas e sobreviventes.

Begolin determinou que a empresa não faça a divulgação de materiais publicitários envolvendo o documentário, além de que seja suspensa a divulgação ou exposição em qualquer meio, inclusive na internet. Em caso de descumprimento da decisão, a Justiça impôs multa diária de R$ 50 mil. A produtora pode recorrer da decisão.