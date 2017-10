Joinville Natação vence terceira edição do Festival Mirim Petiz /

Toque de Letra 31/10/2017 | 23h25 Atualizada em

A Joinville Natação foi campeã da categoria mirim do terceiro Festival Mirim Petiz de Natação, realizado pela Federação Aquática de Santa Catarina na piscina olímpica do Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça, no fim de semana.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte



A Joinville Natação levou o título geral com 75 medalhas no total, sendo 37 de ouro, 17 de prata e 21 de bronze O evento contou com a participação de 325 crianças entre oito e 12 anos, de 17 equipes do Estado.

A Joinville Natação esteve representada por 39 crianças, dos núcleos da Escola de Natação C3 e da Academia Bom Jesus, que foram acompanhados dos técnicos Marcio Kunhatã e Felipe Correa.