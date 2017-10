Joinville é tricampeã de Olimpíada Estudantil Catarinense

Toque de Letra 15/10/2017 | 20h28 Atualizada em

Joinville confirmou a vantagem de sexta-feira e se consolidou no sábado como tricampeã da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc), realizada neste ano em Rio do Sul. A conquista veio com 16 pontos à frente de Blumenau, segunda colocada, e 35 de Itajaí, terceira colocada.

Nesta edição da Olesc, Joinville venceu, no masculino, os troféus do caratê e do tênis, e, no feminino, do atletismo e do tênis de mesa.

– No geral, fizemos uma ótima competição. Esta conquista é o resultado de um trabalho de base que vem sendo feito há três anos. Conseguimos superar adversidades e por isso estamos bastante satisfeitos pelo resultado – disse Kelvin Soares, diretor-técnico de Joinville.