Joinville busca quatro medalhas na disputa dos Jogos Universitários Brasileiros

Uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Esse foi o saldo da participação dos atletas de Joinville nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Goiânia (GO). Os melhores resultados foram conquistados pelos atletas do tênis de mesa. Alexia Nakashima (foto), da Univille, ganhou a medalha de ouro.



As outras duas medalhas do tênis de mesa foram conquistadas por Guilherme Gomes (Univille) e Gustavo Laskoski (Univille), na classe 07 do esporte paralímpico. Amanda Schumacher Oliveira (UniSociesc), que ganhou a medalha de bronze nos 400m medley da natação.