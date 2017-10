Joinvilenses buscam 13 medalhas no Campeonato Brasileiro de caratê /

Toque de Letra 17/10/2017 | 22h52 Atualizada em

Os caratecas joinvilenses da Associação dos Servidores Públicos de Joinville conquistaram 13 medalhas na disputa do Campeonato Brasileiro, realizado no fim de semana, em Salvador (BA). Dez atletas representaram a associação e a cidade.

Resultado da competição

Modalidade Kata

Débora Krueger de Oliveira - 2° lugar na categoria Cadete (Divisão de Novos) e 1° lugar no escolar

Adolfo Bonucci - 3° lugar na categoria Master A (Divisão especial) e 1° lugar na Estilos (Shotokan) Master

Cauã Soppa - 1° lugar na categoria sub 14 (divisão de novos) escolar

Equipe Cadete/Júnior composto por Julia, Pamela e Mariana (Divisão especial) 1° lugar

Mariana Rossdeutscher Waltrick Lima - 2° lugar na categoria Júnior (Divisão especial)

Henrique Arturo Ramirez Pereira - Categoria Cadete (Divisão de Novos) - 3° lugar no escolar

Wenderson Diego Araújo Schmoeller - 3° lugar na categoria Júnior (Divisão especial) Escolar



Kumite (Luta)

Breno Resende - Categoria Cadete -70Kg (Divisão de novos) - 1° lugar

Mayara Rodrigues da Silva Antunes - Sub 12 -35Kg (Divisão de novos) 2° lugar

Hibrayn Rodrigues da Silva Bernardo - Junior -76Kg (Divisão de novos) - 3° lugar

Thiane Ramirez Pereira - Junior -59 (Divisão especial) - 3° lugar

Maria Carolina Soares - Sub 21 +68 Kg (Divisão especial) - 3° lugar