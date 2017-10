Joinvilense vence a Copa Guga Kuerten

Toque de Letra 15/10/2017 | 20h48 Atualizada em

O joinvilense Pedro Boscardin Dias colocou, neste fim de semana, mais um troféu na sua vasta galeria. O tenista da cidade ganhou a Copa Gustavo Kuerten derrotando na final o amigo e companheiro de treinos João Victor Loureiro – os dois são atletas da RS Tennis, de Joinville.

O título do torneio disputado em Florianópolis rendeu a Pedro a classificação para o Le Mondial Lacoste, em Londres, evento com os melhores tenistas do mundo, disputado junto com o ATP World Finals, que já tem Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev e Dominic Thiem como classificados. O ATP World Finals ocorrerá entre os dias 12 e 19 de novembro, na capital inglesa.

Na grande final, Pedro Boscardin Dias venceu João Victor Loureiro por dois sets a zero – 7/6 e 6/3. Agora, segue para Córdoba, na Argentina, onde participará de torneios que dão início à Gira Sul-americana Cosat – categoria 16 anos.