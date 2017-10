JEC sai na frente, mas cede o empate para o Inter em Lages

Copa Santa Catarina 22/10/2017 | 13h38 Atualizada em

O Joinville empatou com o Internacional de Lages por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Vidal Ramos Júnior, pela terceira rodada da Copa Santa Catarina. Com o resultado, o JEC soma cinco pontos e continua na liderança da competição. O único time que pode alcançar o Tricolor na tabela de classificação é o Brusque, que enfrenta o Tubarão neste domingo, às 17h, no Sul do Estado, e se vencer também chega aos cinco pontos.



JEC e Inter voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 17h, na Arena, na abertura do returno. É provável que este seja o último jogo do ano de parte do elenco que ganhará férias para retornar no início de dezembro e iniciar os preparativos para o Estadual de 2018.



Na partida deste domingo, o grande destaque do JEC foi o meia Madson, revelação da base tricolor de apenas 18 anos. Desde o início do jogo, ele foi o principal articulador do time e o atleta que criou as melhores chances. Logo no início, aos três minutos, Madson quase abriu o placar em um cabeceio dentro da área. Mais tarde, aos 23 minutos, ele não desperdiçou. Entrou pelo lado direito da área e bateu forte, cruzado, sem chances para o goleiro Fabian Volpi.



A vitória parcial animou o time, que com a ajuda de Madson passou a empilhar boas oportunidades. Mas o cenário mudou aos 32 minutos, quando Madson saiu de campo machucado, com uma pancada no joelho esquerdo.



O técnico Rogério Zimmermann colocou em seu lugar Patrick, mas a equipe sentiu a mudança e passou a ser pressionada pelos donos da casa, que tinha no atacante Abner, que entrou no time na parte final do primeiro tempo, o seu principal jogador. O empate ocorreu aos 44 minutos, após confusão dentro da área do Joinville que terminou com o gol contra do volante Roberto.



No segundo tempo, os times criaram poucas chances. O jogo perdeu qualidade técnica e, apesar das substituições promovidas por Zimmermann e Fernando Lessa, técnico do Inter, o placar não mudou. Ainda assim, foi o JEC quem chegou com mais força ao ataque, quase sempre em bolas levantadas para a área. Para Rogério Zimemrmann, o desempenho foi satisfatório e agradou de uma maneira geral.



— O time estava bem encaixado e a partir da lesão do Madson, que era o principal jogador até aquele momento, a situação mudou. Na saída dele, optei por colocar um jogador que tem mais ou menos as mesmas características., só que no final do primeiro tempo, nos perturbamos um pouquinho e sofremos o empate. No segundo tempo, não tivemos as mesmas chances, mas ficamos mais perto do gol que o nosso adversário. Então, gostei do desempenho — disse Zimmermann, que tem usado as partidas da Copa SC para testar o elenco e ver quem tem condições de continuar no clube em 2018.



Sobre o meia Madson, o jogador será avaliado pelo departamento médico do clube nesta segunda-feira. Ainda não se sabe o tempo que ele ficará afastado dos gramados por causa da lesão.