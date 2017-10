Paris 17/10/2017 | 10h32

A Itália enfrentará a Suécia na repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo da Rússia-2018, com a partida de volta em território italiano, de acordo com o sorteio realizado nesta terça-feira em Zurique.

Os outros confrontos da repescagem europeia são: Irlanda do Norte-Suíça, Croácia-Grécia e Dinamarca-Irlanda.

Os duelos, com partidas nos dias 9 e 14 de novembro, definirão as últimas quatro vagas europeias para o Mundial da Rússia.

* AFP