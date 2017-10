Itália enfrenta Suécia na repescagem por uma vaga na Copa

Paris 17/10/2017 | 11h22

A Itália enfrentará a Suécia na repescagem das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo da Rússia-2018, com a partida de volta em território italiano, de acordo com o sorteio realizado nesta terça-feira em Zurique.

Os outros confrontos da repescagem europeia são: Irlanda do Norte-Suíça, Croácia-Grécia e Dinamarca-Irlanda.

Os duelos, com partidas nos dias 9 e 14 de novembro, definirão as últimas quatro vagas europeias para o Mundial da Rússia.

A Azzurra não conseguiu a vaga direta do grupo ao perder a liderança para a Espanha, mas foi uma das cabeças de chave do sorteio para a repescagem.

No entanto, isso não impediu que os italianos encarassem o adversário mais duro do outro pote. Na fase de grupos, a Suécia venceu a França por 2 a 1 e terminou na frente da Holanda.

Suécia e Itália se enfrentaram na fase de grupos da Eurocopa de 2016, com vitória de 1 a 0 para os italianos. A última derrota para os nórdicos aconteceu em 1998.

Além das eliminatórias de repescagem europeia, Honduras e Austrália se enfrentar nos dias 10 e 15 de novembro, enquanto Nova Zelândia e Peru disputam classificação para o Mundial nos dias 11 e 15 do mesmo mês.

Os três últimos classificados da zona africana vão ser conhecidos entre os dias 6 e 10 de novembro.

* AFP