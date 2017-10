Holandês Max Verstappen renova contrato com Red Bull até 2020

Austin 20/10/2017 | 14h07

O piloto holandês Max Verstappen, uma das maiores promessas da Fórmula 1, renovou o contrato com a Red Bull até 2020, anunciou nesta sexta-feira a escuderia austríaca.

"A Red Bull sempre me mostrou sua fé e sua confiança em mim (...) Sempre me apoiaram na minha ambição. Temos as mesmas ambições", explicou Verstappen, que em 2016 se tornou o piloto mais jovem a ganhar um Grande Prêmio de F1.

"Sou muito feliz por poder continuar com a Red Bull", continuou o holandês, sexto colocado no Mundial de pilotos antes da disputa do GP dos Estados Unidos, neste domingo no Texas.

Filho de um ex-piloto de F1, Verstappen, de apenas 20 anos, assinou seu primeiro contrato com a Red Bull aos 16 anos.

Após uma primeira temporada em 2015 com a Toro Rosso, a Red Bull lhe deu um de seus carros a partir de 2016 e, em sua primeira temporada, conquistou a vitória no GP da Espanha aos 18 anos, 7 meses e 15 dias, um recorde de precocidade.

* AFP