Hellas Verona respira ao vencer Benevento com gol brasileiro

Roma 16/10/2017 | 19h47

Com solitário gol do brasileiro Rômulo, o Hellas Verona se impôs ao lanterna Banevento por 1 a 0, nesta segunda-feira, pelo fechamento da oitava rodada da Seria A italiana.

O resultado permitiu o Hellas Verona chegar aos 6 pontos e sair provisoriamente a zona da degola. O time está na 16ª colocação a um ponto do Genoa, primeiro time na zona do rebaixamento. Já o Benevento segue sem somar pontos no torneio e amarga a 20 posição.

-- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Juventus - Lazio 1 - 2

Roma - Napoli 0 - 1

- Domingo:

Fiorentina - Udinese 2 - 1

Crotone - Torino 2 - 2

Bologna - SPAL 2 - 1

Sampdoria - Atalanta 3 - 1

Cagliari - Genoa 2 - 3

Sassuolo - Chievo 0 - 0

Inter - Milan 3 - 2

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Benevento 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 24 8 8 0 0 26 5 21

2. Inter 22 8 7 1 0 17 5 12

3. Juventus 19 8 6 1 1 21 7 14

4. Lazio 19 8 6 1 1 21 10 11

5. Roma 15 7 5 0 2 14 5 9

6. Sampdoria 14 7 4 2 1 11 9 2

7. Bologna 14 8 4 2 2 8 8 0

8. Torino 13 8 3 4 1 14 13 1

9. Chievo 12 8 3 3 2 9 9 0

10. Milan 12 8 4 0 4 12 13 -1

11. Fiorentina 10 8 3 1 4 12 11 1

12. Atalanta 9 8 2 3 3 13 13 0

13. Udinese 6 8 2 0 6 13 15 -2

14. Cagliari 6 8 2 0 6 6 14 -8

. Crotone 6 8 1 3 4 6 14 -8

16. Hellas Verona 6 8 1 3 4 4 16 -12

17. Genoa 5 8 1 2 5 8 13 -5

18. SPAL 5 8 1 2 5 7 14 -7

19. Sassuolo 5 8 1 2 5 4 15 -11

20. Benevento 0 8 0 0 8 2 19 -17

./bds/mcd/fa

* AFP