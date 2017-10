Ginástica de Joinville é campeã no Campeonato Estadual pré-infantil

Toque de Letra 31/10/2017 | 23h16 Atualizada em

As meninas da ginástica rítmica de Joinville conquistaram o título individual geral por equipes e o vice-campeonato no conjunto mãos livres do Campeonato Estadual Pré-infantil (para ginastas com idade de 9 e 10 anos).

A disputa aconteceu em Timbó, no fim de semana. No domingo, na Copa Estreantes (para ginastas de 6 a 9 anos), a equipe de Joinville foi campeã na prova de conjunto. Brilharam por Joinville Ana D’avilla Reggio, Ashley Alves, Izabela de Oliveira, Izadora Areias e Maria Eduarda Amorim.