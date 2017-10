Futebol amador de Joinville 'atualiza' agenda de jogos neste fim de semana

Toque de Letra 13/10/2017 | 21h06 Atualizada em

O futebol amador de Joinville terá neste fim de semana a realização de vários jogos que não aconteceram na semana passada em razão das fortes chuvas, que prejudicaram os campos da cidade. No duelo mais importante, o América recebe a Tupy às 15h15 deste sábado, no Estádio Sadalla Amin Ghanem. A partida irá definir o segundo finalista da Primeirona – o Pirabeiraba já está lá.

Para reeditar a final do ano passado, o América precisa vencer no tempo normal para ter a vantagem do empate na prorrogação. À Tupy, o empate serve no tempo normal. Em caso de derrota, terá de vencer nos 30 minutos adicionais. Além da semifinal da Primeirona, o fim de semana terá jogos das semifinais da Segundona e da Terceirona. Todas estas partidas são válidas pelos duelos de ida.

Primeirona

Semifinais - Jogos de volta

Sábado - 15h15

América x Tupy

(ida: 1 a 0 Tupy)

Segundona

Semifinais - Jogos de ida

Domingo - 16 horas

Atlanta x ACM/Estacaville

Terceirona

Semifinais - Jogos de ida

Domingo - 16 horas

Atlético Joinvilense x Fluminense

Palmeirinha x Paraíba

Recopa

Semifinais

Sábado - 14 horas

Atlético Pirabeiraba x Aliança

15h30

Villa x 3 de Março

Copão

Quartas de final

Domingo - 8h30

União do Oeste x União Rodriguense

Palmeiras/Bola 10 x Amigos da Vila

10 horas

Ajax Shimec Fortefarma x União Independente

TF Metais/Baterias Enerfree x Unidos do Morro do Meio