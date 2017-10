Final da Primeirona é confirmada para este sábado, na Arena Joinville /

Toque de Letra 17/10/2017 | 22h44 Atualizada em

A Arena Joinville receberá neste sábado, a partir das 15h30, a final da Primeira Divisão de Amadores de Joinville, a Primeirona. Pirabeiraba e Tupy estarão em campo em jogo único para definir quem será o campeão da competição nesta temporada.

A confirmação de que o duelo ocorrerá no sábado foi feita pela Liga Joinvilense de Futebol (LJF) na tarde de terça. Durante a segunda-feira, chegou-se a se especular que a final poderia ser transferida, mas pesou também a disponibilidade da Arena. No sábado, ela pode receber o confronto, mas na outra semana, em razão do jogo do JEC pela Copa SC, o estádio estaria ocupado.

Outro acerto feito pelos clubes foi a antecipação do horário das 16 horas para as 15h30 para não haver nenhum problema por falta de energia na Arena, que ainda não teve seu sistema de iluminação consertado.

Na decisão, quem ganhar no tempo normal leva o título. Em caso de empate, será disputada a prorrogação, com vantagem para o Pirabeiraba, que jogará pela igualdade.