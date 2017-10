Fekir garante vitória do Lyon sobre o Metz

Paris 29/10/2017 | 16h12

O Lyon assumiu a terceira colocação da Ligue 1, neste domingo, depois de vencer o lanterna Metz por 2 a 0 com dois gols de Nabil Fekir, pela 11ª rodada do campeonato francês.

Fekir abriu o placar, aos seis minutos do primeiro tempo, e definiu a vitória ainda antes do intervalo, aos 20. O meia chegou aos nove gols na competição e está atrás apenas do colombiano Radamel Falcao (13) e do uruguaio Edinson Cavani (11) na briga pela artilharia.

A equipe está a três pontos do Monaco (2º) e a sete do Paris Saint-Germain (1º).

Também neste domingo, o Toulose (10º) recebeu o Saint-Etienne (6º) mas as duas equipes não saíram do empate sem gols.

O Lille (19º) de Marcelo Bielsa encara o Olympique de Marselha (5º) pelo fechamento da rodada.

-- Resultados da 11ª rodada da Ligue 1 francesa:

- Sexta-feira:

Paris SG - Nice 3 - 0

- Sábado:

Bordeaux - Monaco 0 - 2

Caen - Troyes 1 - 0

Dijon - Nantes 1 - 0

Guingamp - Amiens 1 - 1

Montpellier - Rennes 0 - 1

Estrasburgo - Angers 2 - 2

- Domingo:

Lyon - Metz 2 - 0

Toulouse - Saint-Etienne 0 - 0

(18h00) Lille - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 29 11 9 2 0 34 8 26

2. Monaco 25 11 8 1 2 28 12 16

3. Lyon 22 11 6 4 1 27 15 12

4. Nantes 20 11 6 2 3 9 8 1

5. Olympique de Marselha 18 10 5 3 2 20 17 3

6. Saint-Etienne 18 11 5 3 3 13 10 3

7. Caen 18 11 6 0 5 8 8 0

8. Bordeaux 16 11 4 4 3 16 17 -1

9. Montpellier 15 11 4 3 4 8 7 1

10. Toulouse 15 11 4 3 4 11 15 -4

11. Guingamp 14 11 4 2 5 13 15 -2

12. Angers 13 11 2 7 2 16 14 2

13. Rennes 12 11 3 3 5 13 15 -2

14. Dijon 12 11 3 3 5 14 20 -6

15. Troyes 12 11 3 3 5 9 15 -6

16. Nice 10 11 3 1 7 13 19 -6

17. Amiens 10 10 3 1 6 6 12 -6

18. Estrasburgo 10 11 2 4 5 13 20 -7

19. Lille 6 9 1 3 5 6 14 -8

20. Metz 3 11 1 0 10 5 21 -16

