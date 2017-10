Federer inicia torneio da Basileia com vitória sobre Tiafoe

Basiléia 24/10/2017 | 17h02

Jogando em sua cidade natal, o suíço Roger Federer iniciou o torneio da Basileia com vitória fácil por 6-1 e 6-3 sobre o americano Francis Tiafoe, nesta terça-feira, pela primeira fase do ATP 500.

Sete vezes campeão da competição, Federer não teve problema contra o rival, que no US Open deu trabalho em partida de cinco sets.

Na próxima rodada, Federer vai encarar o francês Benoît Paire, que superou o americano Steve Johnson por 6-3 e 7-6 (7/4).

Aos 36 anos, o suíço ainda busca terminar o ano como número 1 do mundo e tirar o posto do espanhol Rafael Nadal. 1.960 pontos separam o líder do circuito e o segundo colocado.

Um título em casa aproximaria Federer do rival, ainda com o Masters 1000 de Paris e o ATP Finals em Londres a serem disputados.

O belga David Goffin também avançou da primeira fase ao superar o alemão Peter Gojowczyk (6-2, 7-5).

O torneio da Basileia é disputado em quadra rápida e distribui 1.800.000 euros em premiações.

-- Torneio ATP 500 da Basilea

- Simples - Primeira rodada:

Roger Federer (SUI/N.1) x Francis Tiafoe (EUA) 6-1, 6-3

Benoît Paire (FRA) a Steve Johnson (EUA) 6-3, 7-6 (7/4)

David Goffin (BEL/N.3) a Peter Gojowczyk (ALE) 6-2, 7-5

Jack Sock (EUA/N.5) a Vasek Pospisil (CAN) 3-6, 7-6 (9/7), 7-5

Ryan Harrison (EUA) a Oleksandr Dolgopolov Jr. (UKR) 6-4, 6-1

Leonardo Mayer (ARG) a Mischa Zverev (ALE/N.8) 7-5, 7-5

* AFP