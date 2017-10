Federer diminui distâncias para Nadal e sonha com Nº1

Paris 16/10/2017 | 11h47

Roger Federer diminuiu em 410 pontos a distância para o líder Rafael Nadal no ranking publicado pela ATP, nesta segunda-feira, após conquistar o Masters 100 de Xangai no domingo, e manteve viva a possibilidade de terminar o ano no topo do circuito mundial.

Na classificação publicada, Nadal tem menos de 2.000 pontos de vantagem para o suíço. O britânico Andy Murray é o terceiro, mas não deve voltar a jogar nesta temporada por conta de lesão.

Restam 3.000 pontos em disputa nos torneios da Basileia (500), Paris (1000) e Finals (1500).

O croata Marin Cilic, semifinalista contra Nadal em Xangai contra Nadal, ganhou uma posição e chegou ao quarto lugar. O jovem alemão Alexander Zverev caiu para a quinta colocação.

- Classificação ATP de 16 de outubro:

1. Rafael Nadal (ESP) 10.465 pts

2. Roger Federer (SUI) 8.505

3. Andy Murray (GBR) 5.290

4. Marin Cilic (CRO) 4.505 (+1)

5. Alexander Zverev (ALE) 4.400 (-1)

6. Dominic Thiem (AUT) 3.935 (+1)

7. Novak Djokovic (SRB) 3.765 (-1)

8. Grigor Dimitrov (BUL) 3.590 (+1)

9. Stan Wawrinka (SUI) 3.450 (-1)

10. David Goffin (BEL) 2.885

11. Pablo Carreño (ESP) 2.855

12. Milos Raonic (CAN) 2.600

13. John Isner (EUA) 2.550 (+3)

14. Sam Querrey (EUA) 2.525 (+3)

15. Kei Nishikori (JPN) 2.475 (-1)

16. Kevin Anderson (RSA) 2.470 (-1)

17. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.285 (+1)

18. Tomas Berdych (CZE) 2.230 (+1)

19. Juan Martín Del Potro (ARG) 2.225 (+4)

20. Nick Kyrgios (AUS) 2.010 (+1)

......

22. Roberto Bautista (ESP) 1.935 (-9)

23. Albert Ramos (ESP) 1.925 (+2)

26. Diego Schwartzman (ARG) 1.720

31. David Ferrer (ESP) 1.425 (-1)

33. Pablo Cuevas (URU) 1.325 (-1)

34. Feliciano López (ESP) 1.295

43. Fernando Verdasco (ESP) 1.090

53. Leonardo Mayer (ARG) 905 (-4)

62. Horacio Zeballos (ARG) 821 (+5)

64. Guido Pella (ARG) 792 (+1)

69. Federico Delbonis (ARG) 765 (+1)

80. Víctor Estrella (DOM) 650 (-2)

81. Rogerio Dutra (BRA) 648 (-4)

82. Guillermo García López 645 (+23)

87. Nicolás Kicker (ARG) 628 (+12)

92. Thomas Bellucci (BRA) 576 (-2)

* AFP