Xangai 15/10/2017 | 08h07

Em um duelo muito aguardado pelos fãs do tênis, o suíço Roger Federer, número dois do ranking mundial, derrotou o espanhol Rafael Nadal, líder da classificação da ATP, por 6-4 e 6-3 na final do Masters 1000 de Xangai.

Este é o sexto título do suíço na temporada. Com o resultado, Federer acabou com uma invencibilidade de 16 partidas de Nadal, incluindo as vitórias para conquistar o Aberto dos Estados Unidos e o Torneio de Pequim.

* AFP