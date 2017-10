Falcao volta a desfalcar Monaco na Liga dos Campeões

Mônaco 31/10/2017 | 12h07

O colombiano Radamel Falcao não foi relacionado para a partida do Monaco contra o Besiktas, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, segundo anúncio do time do Principado nesta terça.

O comunicado da equipe indicou que "Radamel Falcao está em fase de recuperação adaptada". Lesionado na coxa durante o jogo contra o Caen, há dez dias, o atacante e capitão do Monaco também perdeu o duelo contra o Bordeaux no fim de semana.

O técnico português Leonardo Jardim também não pôde relacionar o francês Djibril Sidibé, com lesão no púbis.

Quem vai viajar para Istambul são o argentino Carrillo e o argelino Rachid Ghezzal.

* AFP