"Existe muito barulho ao redor", diz Zidane sobre Girona-Real Madrid

Madri 28/10/2017 | 12h07

"Existe muito barulho ao redor e não me meto", declarou neste sábado o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, na véspera do duelo contra o Girona em um contexto de enfrentamento político entre o governo espanhol e o catalão, destituído na sexta-feira após proclamar independência.

"Amanhã jogamos às 13:15h (horário de Brasília). Vejo apenas uma coisa: o jogo de amanhã. Existe muito barulho ao redor e não me meto neste assunto, apenas no jogo de amanhã. Pensamos nisso, que é o que importa", declarou o francês.

O Real Madrid visita o Girona, referência do movimento independentista catalão, dois dias depois do parlamento da região votar a favor da independência.

Na sexta-feira, depois da proclamação da república independente, o presidente espanhol Mariano Rajoy destituiu o presidente catalão Carles Puigdemont e todo seu governo, convocando eleições regionais para dezembro.

No plano esportivo, Zidane falou sobre jogar a primeira vez no campo o Girona.

"Sabemos que é um campo difícil, como todos fora de casa. Mas não vamos pensar que não jogamos nunca lá. Vamos jogar amanhã e felizes por isso", disse o francês.

Os merengues (3º) estão a cinco pontos do Barcelona e encaram o Girona (15º), que precisa de bons resultados para se distanciar da zona de rebaixamento. Os catalães estão a apenas três pontos da degola.

"Queremos melhorar em muitas coisas. O dia a dia te faz melhorar. O balanço é bom, não é ruim. Terceiro lugar na Liga, líderes da Champions e dois títulos (Supercopa da Espanha e da Europa). É bom", concluiu Zizou sobre o momento do time.

* AFP