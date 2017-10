Everton demite técnico holandês Ronald Koeman

Londres 23/10/2017 | 11h38

O Everton anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Ronald Koeman, que levou o time à sétima colocação da última temporada mas que deixou os Toffes na 16ª posição desta edição, após ser goleado por 5 a 2 pelo Arsenal em casa.

A derrota para os Gunners é a quinta nos últimos sete jogos.

"O Everton pode confirmar que Ronald Koeman deixou o clube", anunciou a entidade em comunicado.

Koeman não encontrou estabilidade em um time reforçado com nomes do peso de Wayne Rooney, que voltou ao clube de sua formação depois de se tornar lenda no Manchester United.

O Everton investiu 140 milhões de libras na última janela de transferências. No entanto, o desempenho do time caiu de rendimento.

O time sofreu desfalques importantes, como o belga Romelu Lukaku. O centro-avante foi para os Diabos Vermelhos.

Koeman é o terceiro técnico demitido na Premier League. O compatriota Frank de Boer deixou o Crystal Palace após quatro rodadas e Craig Shakespeare foi deixado de lado pelo Leicester na semana passada.

* AFP