Everton busca empate contra modesto Brighton no último minuto

Londres 15/10/2017 | 15h17

O Everton (16º) desperdiçou oportunidade de se distanciar da zona da degola, neste domingo, ao empatar em 1 a 1 com o recém promovido Brighton pela oitava rodada da Premier League.

Os 'Toffees' de Ronald Koeman jogaram mal e saíram atrás aos 37 minutos do segundo tempo, com gol do francês Anthony Knockaert. No entanto, os anfitriões cometeram pênalti bobo e Wayne Rooney empatou aos 45 minutos para definir o resultado.

O Everton tem apenas 8 pontos e pode ser ultrapassado na segunda-feira, caso o Leicester (18º) vença o West Bromwich (11º).

O time de Liverpool só venceu um dos últimos seis jogos. No início de outubro, o acionista majoritário do clube, Farhad Moshiri, garantiu que o técnico Koeman tem "apoio total".

No outro jogo do dia, Southampton (10º) e Newcastle (9º) empataram em 2 a 2. O time da casa contou com dois gols do italiano Manolo Gabbiadini, enquanto o time do técnico espanhol Rafael Benítez marcou com Isaac Hayden e Ayoze.

-- Resultados e programação da oitava rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

Liverpool - Manchester United 0 - 0

Swansea - Huddersfield Town 2 - 0

Burnley - West Ham 1 - 1

Crystal Palace - Chelsea 2 - 1

Manchester City - Stoke 7 - 2

Tottenham - AFC Bournemouth 1 - 0

Watford - Arsenal 2 - 1

- Domingo:

Brighton and Hove Alb - Everton 1 - 1

Southampton - Newcastle 2 - 2

- Segunda-feira:

(17h00) Leicester - West Bromwich

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 22 8 7 1 0 29 4 25

2. Manchester United 20 8 6 2 0 21 2 19

3. Tottenham 17 8 5 2 1 15 5 10

4. Watford 15 8 4 3 1 13 13 0

5. Chelsea 13 8 4 1 3 13 8 5

6. Arsenal 13 8 4 1 3 12 10 2

7. Burnley 13 8 3 4 1 8 6 2

8. Liverpool 13 8 3 4 1 13 12 1

9. Newcastle 11 8 3 2 3 9 8 1

10. Southampton 9 8 2 3 3 7 9 -2

11. West Bromwich 9 7 2 3 2 6 8 -2

12. Huddersfield Town 9 8 2 3 3 5 9 -4

13. Swansea 8 8 2 2 4 5 8 -3

14. Brighton and Hove Alb 8 8 2 2 4 6 10 -4

15. West Ham 8 8 2 2 4 8 14 -6

16. Everton 8 8 2 2 4 5 13 -8

17. Stoke 8 8 2 2 4 9 18 -9

18. Leicester 5 7 1 2 4 9 12 -3

19. AFC Bournemouth 4 8 1 1 6 4 12 -8

20. Crystal Palace 3 8 1 0 7 2 18 -16

* AFP