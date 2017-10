"Está atento na primeira fila", diz Emery sobre Neymar treinos de vídeo

Paris 30/10/2017 | 14h37

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, declarou nesta segunda-feira que Neymar "está atento e na primeira fila" dos treinos de vídeo, depois de alguns veículos de imprensa publicarem que o brasileiro não estava de acordo com este método de preparação tática.

"Em todas as sessões de vídeo, está atento e na primeira fila. Todos os jogadores sabem que as sessões de vídeo são importantes. Se não faço sessões de vídeo, são os jogadores que me pedem. Não conheço um treinador que não faça sessões de vídeo", disse Emery na véspera do duelo contra o Anderlecht pela Liga dos Campeões.

Nas últimas semanas, vários meios de comunicação publicaram que Emery e Neymar tiveram atritos. Um dos motivos seria a excessiva duração das sessões de vídeo.

"Neymar vai triunfar aqui. Veio com a motivação de trabalho com o PSG e tem todas as capacidades individuais em um time de muito talento. Tem motivação e ambição para crescer ao maior nível do futebol. Vai triunfar nos objetivos individuais e coletivos", acrescentou Emery.

O ex-treinador do Sevilla foi perguntado sobre a adaptação do craque brasileiro: "quer estar com a gente, pensa que junto ao PSG é a melhor maneira de triunfar no presente e no futuro".

A imprensa também se interessou pelo momento do jovem francês Kylian Mbappé, que diminuiu de produção nos últimos jogos.

"Fiz uma análise de seus dez jogos com a gente e completou uma grande atuação. Escolheu estar aqui por muitos anos, para crescer com o PSG. Se um jogo não sair como nós ou ele queremos, é normal durante uma temporada. Já jogou em alto nível em muitos jogos", disse Emery.

Dominador absoluto do grupo B com 12 gols marcados e nenhum sofrido, o PSG liderado pelo trio MCN (Mbappé, Cavani e Neymar) recebe o Anderlecht no Parque dos Príncipes. O time da capital francesa se garante nas oitavas se conseguir um resultado melhor do que o Celtic no jogo contra o Bayern de Munique.

* AFP