Em decisão na prorrogação, Tupy é campeã da Primeirona em Joinville

A Tupy é a nova campeã da Primeira Divisão de Amadores de Joinville, a Primeirona. Na decisão, realizada na tarde deste sábado, na Arena Joinville, após empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe do Boa Vista venceu o Pirabeiraba na prorrogação por 3 a 0 e voltou a levantar a taça após cinco anos.

A partida começou equilibrada. Porém, a Tupy soube ser mais eficiente, principalmente na prorrogação. No primeiro tempo, a Tupy abriu o placar aos 37 minutos, com o gol de Cassiano. Apesar da ótima campanha durante o campeonato, o Pirabeiraba teve dificuldades e precisou buscar a reação após o intervalo. O time, campeão de 2016, tinha a vantagem de jogar pelo empate durante a partida.

E no segundo tempo, o time pareceu recobrar o fôlego. O gol de empate saiu aos 27 minutos, com uma bola lançada na área, aproveitada pelo camisa 16, Adriano Ramos, que a mandou direto para o gol. Com o empate no final do segundo, o Pirabeiraba voltou a demonstrar confiança nas jogadas, dominando o final do segundo tempo.

A igualdade no tempo normal levou a disputa do título para a prorrogação. Já no início do tempo extra, a partida começou a ficar mais intensa dentro e fora de campo. Torcedores da Tupy começaram a jogar gelo e latas de cerveja, mesmo com os pedidos da comissão técnica para respeitar o espaço. Quando o relógio marcou 7 minutos da prorrogação, Guilherme balançou a rede para a Tupy. Na arquibancada, torcedores da equipe começaram a soltar fogos de artificio.

Dentro de campo, a Tupy ampliou a vantagem, marcando mais dois gols durante a prorrogação. O primeiro deles saiu aos cinco minutos do segundo tempo, quando Carlos Henrique recebeu uma bola enfiada de Douglas, jogando direto para o fundo da rede. O segundo, um chute cruzado direto para o gol, foi marcado por Iago, camisa 10.

Com o gol, um torcedor invadiu o campo para comemorar junto aos jogadores. Uma pequena confusão se formou. O homem foi contido e retirado do local.

Vitória quebra jejum de cinco anos

A vitória na partida contra o Pirabeiraba significou a quebra de jejum para a equipe do Boa Vista. A equipe não era campeã da Primeirona desde 2012, mas foi às finais em 2014 e 2015. Para o técnico da Tupy, Edson Cordeiro, o Dinho, o troféu simbolizou reconhecimento ao esforço da equipe durante todo o campeonato.

— Nós trabalhamos o ano inteiro pra isso, não foi uma coisa que aconteceu. Os jogadores saiam do trabalho 14h18 e vinham para treinar, às 15 horas, com cheiro de pó de ferro. Muita gente duvidou, né? Esse resultado não foi por acaso, pode ter certeza disso — garante.

Já segundo Da Silva, técnico da equipe adversária, o Pirabeiraba fez uma excelente campanha neste ano na Primeirona. Entretanto, a equipe entrou em campo com o pensamento de que as chances de vitórias eram iguais para os dois times.

— (A vitória da Tupy) foi por merecimento, eles foram mais eficiente que nós, fizeram os gols. Souberam aproveitar as oportunidades e foram os campeões — assegurou.

Com o troféu, a Tupy soma 17 vitórias na liga de Primeira Divisão do futebol amador joinvilense.