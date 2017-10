Elton Carvalho: Título premia crescimento da Tupy na reta final

Futebol 23/10/2017 | 17h41 Atualizada em

A Tupy levantou com justiça o título da Primeirona. Embora não tenha feito campanha tão boa quanto à do América e do Pirabeiraba, a equipe do Boa Vista mostrou força nos duelos de mata-mata. No sábado, foi superior ao Pirabeiraba no tempo normal e na prorrogação. Por isso, venceu no tempo extra com placar de 3 a 1.

O Pirabeiraba poderia ter conquistado o título na reta final do confronto quando teve, pelo menos, três contra-ataques para decidir o jogo. Como não aproveitou e ficou dependente das bolas paradas, acabou castigado pela eficiência da Tupy nos 30 minutos adicionais do jogo. O título da Tupy encerrou um jejum de cinco anos sem títulos da Tupy.

Subiram

Na Segundona e na Terceira Divisão de Amadores de Joinville, foram definidos os times que disputarão o título e subirão de divisão na próxima temporada. Na Segundona, Itinga e Atlanta subiram. O Itinga reverteu a vantagem do Volta Redonda com vitórias no tempo normal e na prorrogação. Já a Atlanta voltou a vencer a ACM e se garantiu na final. Na Terceirona, o Flu passou pelo Atlético Joinvilense e o Paraíba levou a melhor diante do Palmeirinha.

Primeirona

Final - Jogo único

Sábado

15h30 - Pirabeiraba 1 (1) x (3) 1 Tupy

Segundona

Semifinais - Jogos de volta

Sábado

16h00 - ACM/Estacaville 0 x 1 Atlanta

(ida: Atlanta 3 a 1)

Domingo

16h00 - Itinga 2 (1) x (0) 0 Volta Redonda

(ida: 1 a 0 Volta Redonda)

Terceirona

Semifinais - Jogos de volta

Domingo

16h00 - Paraíba 1 x 0 Palmeirinha

(ida: 2 a 1 Paraíba)

16h00 - Fluminense 1 x 0 Atlético Joinvilense

(ida: Fluminense 3 a 0)

Sub-15

Sábado

9h00 - Escolinha do Santos 3 x 0 Choco Esporte

9h00 - Guerreiros dos Gramados 0 x 1 Nardini Sports

Sub-13

Sábado

10h30 - Nardini Sports 2 x 0 Escolinha do Santos

10h30 - Guerreiros dos Gramados 0 x 1 Joinville/Sercos

Sub-11

Domingo

8h00 - Projeto Futgol 3 x 2 Choco Esporte

9h10 - Joinville/Sercos 2 x 1 Paraíba

10h30 - Guerreiros dos Gramados 1 x 1 Escolinha do Santos

Copão

Quartas de final

Sábado

14h00 - União do Oeste 0 x 1 União Rodriguense

15h00 - Ajax Shimec ForteFarma 0 x 1 União Independente

Domingo

8h30 - Palmeiras/Bola 10 5 x 3 Amigos da Vila

10h00 - TF Metais/Baterias Enerfree 3 x 2 Unidos do Morro do Meio