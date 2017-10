Elton Carvalho: Sinal de alerta para o Basquete de Joinville

Toque de Letra 23/10/2017 | 17h33 Atualizada em

O basquete de Joinville está eliminado do Campeonato Catarinense masculino adulto. Favorito ao título, a equipe foi desclassificada após a derrota na manhã de domingo, para o Blumenau, no Centreventos Cau Hansen. A série foi definida no terceiro confronto – no sábado à tarde, os joinvilenses venceram e forçaram a realização do terceiro jogo.

O resultado é preocupante. Às vésperas da estreia no Novo Basquete Brasil, a torcida imaginava que o Joinville, vice-campeão da Liga Ouro, chegaria na competição nacional embalado por um título estadual. Na verdade, a derrota em Blumenau já causou estranheza. Agora, com a eliminação, fica ainda mais o sinal de alerta ligado. Este resultado foi, no mínimo, decepcionante.