Elton Carvalho: Eliminação no Estadual causou preocupação no Basquete de Joinville

Como se imaginava, a desclassificação precoce do basquete de Joinville do Campeonato Catarinense não foi bem aceita. Havia um grande desejo de que o time recuperasse a hegemonia estadual para chegar embalado para a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB). No entanto, a derrota para Blumenau criou dúvidas e serviu para haver conversas sobre os objetivos da equipe.

Agora, houve um pedido para que o time conquiste os Jogos Abertos de Santa Catarina. Uma nova derrota em disputas estaduais criaria um clima de desconfiança muito grande às vésperas do NBB, especialmente diante do nível dos adversários que o Joinville enfrentará nas primeiras rodadas – Franca e Bauru (atual campeão da competição).

Os reforços norte-americanos também poderão ajudar. Stocks vai participar dos próximos jogos. O ala-armador Que Johnson ainda depende de liberação do Ministério do Trabalho para que possa jogar – a direção tenta agilizar este processo.

Amistosos

O basquete de Joinville agendou dois amistosos para esta semana. As partidas ocorrerão no Centreventos Cau Hansen, com entrada gratuita, e nos dois jogos o adversário será o Campo Mourão, equipe que participará do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo será nesta quinta, às 19 horas. Na sexta, também às 19 horas, ocorrerá o segundo duelo.

Os amistosos antecedem a participação do Joinville nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), que também servirão como preparação para a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB). Os Jasc deste ano ocorrerão em Lages, a partir do dia 6 de novembro – terminam no dia 11 do mesmo mês. Na primeira fase, os joinvilenses vão encarar o São José e o Chapecó.