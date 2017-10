Diego López assume comando do Cagliari

Roma 18/10/2017 | 14h02

O Cagliari anunciou o uruguaio Diego López como novo treinador da equipe, nesta quarta-feira, depois da demissão de Massimo Rastelli do comando da equipe da Serie A na última terça.

Diego López defendeu o time como jogador durante 12 temporadas, entre 1998 e 2010, como passagemcomo técnico na temporada 2013-2014. O ex-jogador já comandou categorias de base da equipe.

López assinou contrato até junho de 2019, segundo comunicado do clube.

Depois da primeira passagem como técnico do Cagliari, López comandou o Bologna na Serie B e teve breve tempo no comando do Palermo na última temporada.

O uruguaio assume o time na 14ª colocação, mas com retrospecto de quatro derrotas seguidas na competição. A última foi no domingo, contra a Genoa (3-2).

Nesta temporada, o clube da região da Sardenha venceu apenas dois jogos, contra Crotone e SPAL, dois rivais diretos na luta pela permanência na elite italiana.

* AFP