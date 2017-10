Deschamps prolonga contrato com seleção francesa até Euro-2020

Paris 31/10/2017 | 14h17

Didier Deschamps, 49 anos, prolongou seu contrato de técnico da seleção francesa até o fim da Eurocopa-2020, anunciou nesta terça-feira o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, em coletiva de imprensa.

"Didier, para mim, é o melhor, não tem igual. Todo o comitê executivo da FFF, por unanimidade, apoia esta prolongação", declarou o presidente da entidade.

No cargo desde 2012, quando substituiu Laurent Blanc, o capitão da França campeã do mundo em 1998 alcançou as quartas de final da Copa de 2014 e a final da Euro-2106.

Nesta quinta-feira, Deschamps anunciará a lista de convocados para os amistosos da França contra País de Gales (10 de novembro) e Alemanha (14 de novembro).

Campeão do mundo em 1998 e da Europa em 2000 como jogador, Deschamps apostou na carreira de treinador assim que pendurou as chuteiras. Como técnico, foi finalista da Liga dos Campeões com o Monaco (2004), levou a Juventus de volta para a primeira divisão (2007) e foi campeão francês com o Olympique de Marselha (2010).

O ex-zagueiro se tornou recentemente o técnico com mais vitoriosas à frente da seleção francesa (43), superando Michel Hidalgo (41), que treinou os 'Bleus' entre 1976 e 1984.

Le Graët havia afirmado que Deschamps teria o contrato renovado em caso de classificação à Copa do Mundo da Rússia-2018, o que aconteceu no início do mês de outubro.

* AFP