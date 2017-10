Del Potro vence Cilic e está na final do torneio da Basileia

Basiléia 28/10/2017 | 12h42

O argentino Juan Martín Del Potro derrotou o croata Marin Cilic com autoridade, neste sábado, e emplacou um duplo 6-4 para chegar à final do Torneio da Basileia.

Del Potro vai tentar o 21º título da carreira contra o vencedor do duelo entre o suíço Roger Federer e o belga David Goffin.

Em caso de vitória, Federer disputaria a 13ª final em sua cidade natal o que deixariam abertas as possibilidades para superar o espanhol Rafael Nadal no topo do circuito mundial ao final da temporada.

Já Del Potro ainda tem chances de disputar o ATP Finals.

-- Resultados de sábado do torneio da Basileia:

- Simples masculino - semifinal

Juan Martín Del Potro (ARG) x Marin Cilic (CRO) 6-4, 6-4

* AFP