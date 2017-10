Daniel Alves desfalca PSG para clássico contra Olympique

Paris 21/10/2017 | 15h22

O lateral-direito brasileiro Daniel Alves, que permaneceu em Paris para tratar problemas físicos, desfalcará o PSG no clássico de domingo contra o Olympique em Marselha, após publicação da lista de jogadores relacionados para a partida.

O brasileiro, acostumado a jogar os clássicos espanhóis entre Barcelona e Real Madrid, chegou ao PSG no início da temporada, assim como Neymar, mas não poderá enfrentar seu primeiro duelo com o arquirrival Olympique de Marselha, pela 10ª rodada do Campeonato Francês.

O atacante brasileiro Lucas Moura também não está entre os jogadores relacionados para a partida, mas por opção do técnico Unai Emery.

Já o zagueiro e capitão Thiago Silva, que não enfrentou o Anderlecht (4-0) no meio de semana pela Liga dos Campeões, voltará à equipe após se recuperar de lesão.

* AFP