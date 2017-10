Cristiano Ronaldo salva Real Madrid contra Getafe

Madri 14/10/2017 | 13h52

O português Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro gol na Liga espanhola, neste sábado, para salvar o Real Madrid (2º) na oitava rodada e garantir a vitória sobre o Getafe (14º) por 2 a 1, antes do duelo entre Atlético de Madri (5º) e Barcelona (1º).

No 100º jogo do técnico francês Zinedine Zidane no comando da equipe, CR7 recebeu lançamento nas costas da zaga e bateu cruzado, aos 40 minutos da segunda etapa, para assegurar os três pontos no campeonato.

Ronaldo esbravejou com irritação, enquanto os companheiros o abraçavam.

Antes, o francês Karim Benzema abriu o placar para os visitantes, aos 39 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Getafe empatou com Jorge Molina, aos 11.

Com a vitória, o Real Madrid chega provisoriamente à segunda colocação, a quatro pontos do Barcelona. Os catalães visitam o novo estádio Wanda Metropolitano para tentar manter a sequência de vitórias e o 100% de aproveitamento no campeonato.

Mais cedo, o Athletic Bilbao venceu o Sevilla em casa por 1 a 0, com gol de Mikel Vesga aos 43 minutos do primeiro tempo.

Além de Atlético-Barcelona, Alavés-Real Sociedad se enfrentam neste sábado.

-- Programação e resultados da oitava rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Espanyol - Levante 0 - 0

- Sábado:

Athletic Bilbao - Sevilla 1 - 0

Getafe - Real Madrid 1 - 2

Alavés - Real Sociedad

(15h45) Atlético de Madri - Barcelona

- Domingo:

(08h00) Eibar - Deportivo La Coruña

(12h15) Girona - Villarreal

(14h30) Málaga - Leganés

(16h45) Betis - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Las Palmas - Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 21 7 7 0 0 23 2 21

2. Real Madrid 17 8 5 2 1 15 7 8

3. Sevilla 16 8 5 1 2 9 4 5

4. Valencia 15 7 4 3 0 15 7 8

5. Atlético de Madri 15 7 4 3 0 12 4 8

6. Betis 13 7 4 1 2 14 11 3

7. Leganés 11 7 3 2 2 5 3 2

8. Athletic Bilbao 11 8 3 2 3 10 9 1

9. Real Sociedad 10 7 3 1 3 17 17 0

10. Villarreal 10 7 3 1 3 9 9 0

11. Levante 10 8 2 4 2 8 10 -2

12. Espanyol 9 8 2 3 3 7 11 -4

13. Celta Vigo 8 7 2 2 3 13 11 2

14. Getafe 8 8 2 2 4 10 9 1

15. Deportivo La Coruña 7 7 2 1 4 9 16 -7

16. Girona 6 7 1 3 3 6 11 -5

17. Las Palmas 6 7 2 0 5 5 13 -8

18. Eibar 6 7 2 0 5 3 17 -14

19. Alavés 3 7 1 0 6 3 10 -7

20. Málaga 1 7 0 1 6 4 16 -12

* AFP