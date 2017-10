CR7 deixa o dele em empate do Real Madrid com Tottenham

Madri 17/10/2017 | 18h57

Na disputa entre Cristiano Ronaldo e Harry Kane, melhor para o português do Real Madrid, que contou com gol do craque para empatar em 1 a 1 com o Tottenham, nesta terça-feira, pela terceira rodada do grupo D da Liga dos Campeões.

O francês Raphael Varane abriu o placar empurrando para as próprias redes aos 28 minutos do primeiro tempo, mas Ronaldo empatou a dois minutos do intervalo convertendo pênalti.

O empate é bom para as duas equipes, que se mantém na zona de classificação para as oitavas de final com sete pontos cada.

Além disso, o Borussia Dortmund não conseguiu vencer o Apoel cipriota fora de casa, empatando também em 1 a 1. O resultado mantém a diferença para os líderes em seis pontos.

Pote abriu o placar para os anfitriões, aos 17 minutos do segundo tempo, mas o grego Papastathopoulos empatou para os alemães cinco minutos depois.

- Navas decide -

No Santiago Bernabéu, no entanto, a briga esperada era entre Kane e CR7. Mas quando a bola rolou, quem assumiu o protagonismo de cada time foram os goleiros.

Aos quatro minutos, Ronaldo já assustou o gol de Lloris após receber cruzamento de Hakimi e cabecear na trave. No rebote, com o arqueiro francês no chão, o atacante Karim Benzema mostrou compaixão com o compatriota e errou o alvo.

A resposta de Kane veio aos 18 minutos, em cobrança de escanteio. O camisa 10 dos Spurs venceu a briga pelo alto e cabeceou para o chão como manda o figurino, obrigando o goleiro Keylor Navas a fazer grande defesa.

Na primeira oportunidade, Kane foi parado pelo costa-riquenho. Na segunda, depois de cruzamento rasteiro de Alderweireld, o craque deu leve toque de letra, contou com desvio no zagueiro Raphael Varane e abriu o placar para o Tottenham, aos 28 minutos do primeiro tempo. A arbitragem assinalou gol contra do francês.

O gol esquentou a partida, com o Real buscando o prejuízo dentro de casa e dominando a posse de bola. Aos 41 minutos, o alemão Toni Kroos invadiu a área e foi derrubado por Meunier. CR7 foi para a cobrança e deslocou o arqueiro, empatando a partida a dois minutos do fim do primeiro tempo.

Foi o quinto gol do craque em três jogos na competição. Ronaldo está empatado com Kane na artilharia do torneio.

- Lloris salva Tottenham -

Na volta do intervalo, o Real Madrid continuou com o domínio da posse de bola, enquanto os ingleses buscavam o contra-ataque.

Aos oito minutos, o brasileiro Casemiro recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Benzema. O centro-avante francês estava dentro da pequena área e viu o movimento de Lloris, tocando no contra-pé do goleiro, que em jogada de reflexo evitou a virada merengue.

O duelo, que antes do jogo se mostrava entre CR7 e Kane, virou uma briga particular entre o luso e o arqueiro francês. Aos 17 minutos, Ronaldo recebeu excelente passe e encheu o pé para Lloris fazer defesa espetacular no alto. Dois minutos depois, o craque português chutou e fora da área e o francês pegou mais uma.

A partida diminuiu em intensidade, mas em bobeada da defesa merengue Kane recebeu totalmente livre e teve mais uma grande chance contra Navas. O atacante ajeitou o corpo e tocou rasteiro no canto, em chute cruzado, mas o costa-riquenho apareceu para tocar com a ponta dos dedos e evitar o gol.

Real Madrid e Totenham voltam a se reencontrar na próxima partida da Liga dos Campeões, dia 1º de novembro. Desta vez, os Spurs recebem os merengues em Wembley. Para garantirem a classificação, ambos precisam somar quatro pontos nos próximos três jogos.

* AFP