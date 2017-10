Com um jogador a menos, Juve goleia Udinese com três de Khedira

Roma 22/10/2017 | 16h27

A Juventus, apesar de ficar com um jogador a menos por mais de uma hora, goleou por 6 a 2 a Udinese fora de casa, numa partida em que brilhou o alemão Sami Khedira, autor de três gols, neste domingo pela 9ª rodada do Campeonato Italiano.

A vitória permite à Velha Senhora, 3ª colocada, se aproximar a três pontos dos líderes Napoli (1º) e Inter de Milão (2ª), que no sábado se enfrentaram e ficaram no empate em 0 a 0.

Outra equipe que pode se aproximar do topo da tabela é a Lazio (4º), que começou a rodada empatada em pontos com a Juve e enfrenta o Cagliari (16º) na última partida deste domingo.

Depois de Stipe Perica abrir o placar para a Udinese (8), a Juventus empatou graças ao gol contra do zagueiro brasileiro Samir (14) e virou o jogo com o primeiro gol de Khedira (20). Logo em seguida, porém, Mario Mandzukic foi expulso após receber um segundo cartão amarelo.

Com um jogador a mais, a Udinese voltou a empatar o jogo no início da segunda etapa com o também brasileiro Danilo (48), mas a reação da equipe local ficou por isso.

Daniele Rugani (52) recolocou a Juve em vantagem no placar, antes de Khedira marcar mais duas vezes (59, 87) e garantir a vitória da Juve, que fechou a conta com o bósnio Miralem Pjanic.

- Roma vence, Milan tropeça -

Mais cedo, a Roma conseguiu uma vitória importante fora de casa sobre o Torino por 1 a 0, um resultado que lhe permite assumir o quinto lugar na tabela.

O gol da vitória da Roma neste domingo foi marcado pelo lateral sérvio Aleksandar Kolarov (69 min), em cobrança de falta.

Quem não consegue convencer é o Milan, 11º colocado e que ficou no 0 a 0 em casa com o Genoa (15º).

O zagueiro Leonardo Bonucci, comprado a peso de ouro da Juventus na pré-temporada, foi um dos vilões do jogo para o Milan, sendo expulso aos 25 minutos de jogo por agredir um adversário, um gesto que o árbitro só viu ao usar o vídeo para rever o lance.

Com isso, Bonucci estará suspenso para o duelo do próximo fim de semana contra a Juventus, seu ex-clube.

Em outras partidas deste domingo, a Fiorentina (9ª) venceu por 3 a 0 o lanterninha Benevento, que ainda não pontuou na Serie A, o Chievo (7º) venceu o dérbi de Verona contra o Hellas (17º) por 3 a 2 e o Sassuolo (13º) superou por 1 a 0 o Spal (19º).

Resultados da 9ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Sampdoria - Crotone 5 - 0

Napoli - Inter 0 - 0

- Domingo:

Chievo - Hellas Verona 3 - 2

Torino - Roma 0 - 1

Atalanta - Bologna 1 - 0

SPAL - Sassuolo 0 - 1

Milan - Genoa 0 - 0

Benevento - Fiorentina 0 - 3

Udinese - Juventus 2 - 6

(16h45) Lazio - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 9 8 1 0 26 5 21

2. Inter 23 9 7 2 0 17 5 12

3. Juventus 22 9 7 1 1 27 9 18

4. Lazio 19 8 6 1 1 21 10 11

5. Roma 18 8 6 0 2 15 5 10

6. Sampdoria 17 8 5 2 1 16 9 7

7. Chievo 15 9 4 3 2 12 11 1

8. Bologna 14 9 4 2 3 8 9 -1

9. Fiorentina 13 9 4 1 4 15 11 4

10. Torino 13 9 3 4 2 14 14 0

11. Milan 13 9 4 1 4 12 13 -1

12. Atalanta 12 9 3 3 3 14 13 1

13. Sassuolo 8 9 2 2 5 5 15 -10

14. Genoa 6 9 1 3 5 8 13 -5

15. Udinese 6 9 2 0 7 15 21 -6

16. Cagliari 6 8 2 0 6 6 14 -8

17. Hellas Verona 6 9 1 3 5 6 19 -13

. Crotone 6 9 1 3 5 6 19 -13

19. SPAL 5 9 1 2 6 7 15 -8

20. Benevento 0 9 0 0 9 2 22 -20

* AFP