Colônia empata com Werder Bremen e segue na lanterna da Bundesliga

Berlim 22/10/2017 | 14h37

O Colônia, lanterninha da Bundesliga, somou seu segundo ponto nesta temporada ao empatar sem gol com o Werder Bremen, penúltimo colocado, neste domingo pela 9ª rodada da competição.

Quinto colocado na última temporada, o Colônia ainda não conseguiu vencer uma partida sequer na atual edição e também aparece na lanterna de seu grupo na Liga Europa com três derrotas em três jogos, uma situação catastrófica em ambos os casos.

Em outra partida deste domingo, o Freiburg (15º) segue sem conseguir se afastar da zona de rebaixamento, após empatar em 1 a 1 em casa com o Hertha Berlim (11º).

A 9ª rodada do Campeonato Alemão se encerra ainda neste domingo com o duelo entre Wolfsburg (14º) e Hoffenheim (5º).

Os clubes que mandam na tabela entraram em campo no sábado. O líder Borussia Dortmund empatou em 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt e viu o Bayern de Munique, que venceu por 1 a 0 o Hamburgo, o alcançar na tabela, ambos com 20 pontos.

Resultados da 9ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Schalke 04 - Mainz 2 - 0

- Sábado:

RB Leipzig - Stuttgart 1 - 0

B. Moenchengladbach - Bayer Leverkusen1 - 5

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund2 - 2

Augsburg - Hannover 1 - 2

Hamburgo - Bayern de Munique 0 - 1

- Domingo:

Colônia - Werder Bremen 0 - 0

Freiburg - Hertha Berlim 1 - 1

Wolfsburg - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 25 7 18

2. Bayern de Munique 20 9 6 2 1 22 7 15

3. RB Leipzig 19 9 6 1 2 16 10 6

4. Schalke 04 16 9 5 1 3 12 9 3

5. Hoffenheim 15 8 4 3 1 15 10 5

6. Hannover 15 9 4 3 2 10 7 3

7. Eintracht Frankfurt 14 9 4 2 3 10 9 1

8. B. Moenchengladbach 14 9 4 2 3 13 17 -4

9. Bayer Leverkusen 12 9 3 3 3 20 14 6

10. Augsburg 12 9 3 3 3 12 10 2

11. Hertha Berlim 10 9 2 4 3 9 11 -2

12. Mainz 10 9 3 1 5 10 15 -5

13. Stuttgart 10 9 3 1 5 6 11 -5

14. Wolfsburg 8 8 1 5 2 8 11 -3

15. Freiburg 8 9 1 5 3 6 17 -11

16. Hamburgo 7 9 2 1 6 6 15 -9

17. Werder Bremen 5 9 0 5 4 3 9 -6

18. Colônia 2 9 0 2 7 3 17 -14

