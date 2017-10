Claudio Bravo salva Manchester City na Copa da Liga inglesa

Londres 24/10/2017 | 20h02

Defensor do título da competição, o Manchester United avançou sem problemas para as quartas de final da Copa da Liga inglesa, nesta terça-feira, depois de vencer o Swansea por 2 a 0 fora de casa, enquanto Manchester City e Arsenal sofreram contra times da segunda divisão.

Depois da derrota para o recém promovido Huddersfield na Premier League, os Diabos Vermelhos se recuperaram e contaram com dois gols do jovem Lingard para vencer.

Já o rival City contou com excelente noite do goleiro chileno Claudio Bravo para superar o Wolverhampton. Depois de empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, o arqueiro defendeu dois pênaltis nas disputa por penalidades e selou a vaga da equipe.

Além disso, Bravo fez grandes defesas durante a partida em jogadas de contra-ataque dos "Wolves", que se fecharam atrás e deram muito trabalho para o poderoso ataque dos Citizens. A disputa da marca da cal foi em cobranças alternadas (ABBA) e foi vencida por 4 a 1 pelos donos da casa.

Já o Arsenal precisou da prorrogação para superar o Norwich por 2 a 1, depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O jovem atacante Eddie Nketiah fez duas vezes, sendo a primeira apenas 15 segundos depois de entrar em campo. O jogador de 18 anos garantiu o empate aos 40 minutos do segundo tempo e a vitória no tempo extra.

Lanterna da Premier League, o Crystal Palace foi atropelado por 4 a 1 pelo Bristol City da segunda divisão.

Na quarta-feira, os outros principais times ingleses entram em campo. Apenas o Liverpool, que foi eliminado na última fase pelo Leicester, vai ficar de fora da rodada de jogos Copa da Liga.

O Chelsea recebe o Everton, que demitiu o técnico holandês Ronald Koeman após perder para o Arsenal por 5 a 2. Os Toffees ocupam a 18ª colocação da Premier League.

Já o Tottenham encara o West Ham da primeira divisão, mas que ocupa a 16ª posição da tabela com os mesmos pontos do Everton.

-- Resultados das oitavas de final da Copa da Liga inglesa:

- Terça-feira

Arsenal - Norwich (D2) 2-1 prorrogação.

Bournemouth - Middlesbrough (D2) 3-1

Bristol City (D2) - Crystal Palace 4-1

Leicester - Leeds (D2) 3-1

Swansea - Manchester United 0-2

Manchester City - Wolverhampton (D2) 0-0 (4-1 nos pênaltis)

- Quarta-feira:

(16h45) Chelsea - Everton

(17h00) Tottenham - West Ham

* AFP