Claude Puel nomeado novo técnico do Leicester

Londres 25/10/2017 | 17h02

O francês Claude Puel foi nomeado novo técnico do Leicester, em substituição a Craig Shakespeare, demitido em 17 de outubro devido aos resultados ruins da equipe, anunciou nesta quarta-feira o clube, atual 14º colocado do Campeonato Inglês.

"Durante nosso processo de seleção de um novo técnico, o comitê estabeleceu rapidamente o perfil do candidato que precisávamos para nos fazer avançar, e Claude Puel corresponde perfeitamente a este perfil", expicou o vice-presidente do clube, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

O francês de 56 anos, ex-técnico do Monaco e do Lyon, estava desempregado desde que foi demitido do Southampton, em junho.

Puel já assumirá o Leicester na partida deste domingo contra o Everton, pela Premier League.

* AFP