Chelsea, Barça, PSG e United querem consolidar liderança na Liga dos Campeões

Paris 17/10/2017 | 15h30

Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester United somaram seis pontos nas primeiras duas rodadas da Liga dos Campeões: nesta quarta-feira, querem mais uma vitória para continuarem com 100% de aproveitamento em seus respectivos grupos.

Outros favoritos, como Atlético de Madri, Bayern de Munique, Juventus e Benfica entram em campo para avaliar suas possibilidades e colocações nas chaves. No pior dos casos, querem assegurar a vice liderança para se confirmarem nas oitavas de final da competição.

O Barcelona vai receber o Olympiacos no Camp Nou, que marca o primeiro reencontro com a torcida após o referendo pela independência da Catalunha, realizado no dia 1º de outubro. A votação gerou muita tensão entre o governo central e o regional.

Após perder os primeiros pontos da temporada no sábado, durante visita ao novo estádio Metropolitano do Atlético de Madri, o time de Ernesto Valverde confia no bom início de temporada para dar mais um passo para a classificação.

O time catalão lidera o grupo D com seis pontos, três a mais que Juventus (2º) e Sporting (3º), e vai encarar o lanterna grego que ainda não somou pontos no torneio.

Duas vitórias nos dois jogos seguidos contra o Olympiacos garantiria a classificação do Barcelona, que poderia ficar sem pensar na Liga dos Campeões até fevereiro.

Para o técnico Ernesto Valverde, vai ser o reencontro com o time que treinou durante três anos, em duas etapas, conquistando três ligas e duas copas da Grécia.

"Vai ser um jogo emocionante tanto aqui como na Grécia. Quem sabe o de lá vai ser mais, porque vou visitar o campo onde desfrutei muito", contou Valverde em entrevista coletiva na véspera do reencontro.

- Mbappé-Cavani-Neymar buscam nova vítima -

Já a Juventus, atual vice-campeã do torneio, recebe o Sporting com a obrigação de vencer se não quiser comprometer as chances de classificação.

No grupo C, após vitória sobre o Atlético de Madri fora de casa, o Chelsea tem a chance de continuar a sequência de vitórias recebendo a Roma.

O Atlético, por outro lado, precisa da vitória sobre o modesto Qarabagh do Azerbaijão para diminuir as diferenças para o time da capital italiana. Ao que tudo indica, espanhóis e romanos vão disputar a segunda colocação do grupo.

No grupo A, o Benfica não tem margem de erro após perder as duas primeiras da competição. Os lusos, no entanto, recebem o todo poderoso Manchester United, que conta com seis pontos e quer manter o ritmo para garantir a classificação às oitavas o quanto antes.

No grupo B, o novo Bayern de Munique do técnico Jupp Heynckes encara o Celtic para não perder o PSG de vista. Os bávaros foram atropelados por 3 a 0 pelos franceses na última rodada, resultado que ocasionou a demissão do italiano Carlo Ancelotti.

Líderes isolados da chave, o time do trio Neymar, Cavani e Mbappé vai viajar para encarar o Anderlecht em Bruxelas em busca de uma nova vítima. O time quer confirmar a boa fase e continuar provando que está preparado para dar o salto a nível europeu.

-- Jogos pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, pelo horário de Brasília:

- Grupo A

(16h45) Benfica (POR) - Manchester United (ING)

(16h45) CSKA de Moscou (RUS) - Basel (SUI)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Manchester United 6 2 2 0 0 7 1

2. Basel 3 2 1 0 1 5 3

3. CSKA de Moscou 3 2 1 0 1 3 5

4. Benfica 0 2 0 0 2 1 7

- Grupo B

(16h45) Anderlecht (BEL) - Paris SG (FRA)

(16h45) Bayern de Munique (ALE) - Celtic Glasgow (SCO)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Paris SG 6 2 2 0 0 8 0

2. Bayern de Munique 3 2 1 0 1 3 3

3. Celtic Glasgow 3 2 1 0 1 3 5

4. Anderlecht 0 2 0 0 2 0 6

- Grupo C

(14h00) Qarabagh (AZE) - Atlético de Madri (ESP)

(16h45) Chelsea (ING) - Roma (ITA)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Chelsea 6 2 2 0 0 8 1

2. Roma 4 2 1 1 0 2 1

3. Atlético de Madri 1 2 0 1 1 1 2

4. Qarabagh 0 2 0 0 2 1 8

- Grupo D

(16h45) Juventus (ITA) - Sporting de Lisboa (POR)

(16h45) Barcelona (ESP) - Olympiacos (GRE)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Barcelona 6 2 2 0 0 4 0

2. Sporting de Lisboa 3 2 1 0 1 3 3

3. Juventus 3 2 1 0 1 2 3

4. Olympiacos 0 2 0 0 2 2 5

* AFP