Chama olímpica deixa Grécia a caminho da Coreia do Sul

Atenas 31/10/2017 | 15h22

O Comitê Olímpico da Grécia entregou a chama dos Jogos Olímpicos de Inverno aos organizadores de Pyeongchang 2018, nesta terça-feira, durante cerimônia tradicional realizada em Atenas, cidade que organizou as primeiras Olimpíadas modernas em 1896.

Acendida há uma semana em Olímpia, a chama percorreu 2.129 quilômetros pelo território grego ao ser carregada por 505 pessoas para chegar à Acrópoles de Atenas.

Nesta terça, com a presença do presidente grego Prokopis Pavlopoulos e do presidente do Comitê Olímpico Internacional Thomas Bach, o último carregador da chama Ioannis Proios, campeão de saltos de esqui, recebeu a chama do sul-coreano Kim Ki-hoon, campeão olímpico de patinação em velocidade de pista curta, e acendeu a tocha olímpica.

Seguindo o ritual antigo, a atriz grega Katerina Lehou foi a grande sacerdotisa e entregou a chama para Spyros Capralos, presidente do Comitê Olímpico Grego, que a passou para Lee Hee Beom, presidente do comitê organizador de Pyeongchang.

"Fazemos hoje a entrega da chama olímpica, que continuará sua viagem ao seu distante e charmoso país transportando mensagens de paz e amizade", indicou Capralos ao se dirigir à Lee Hee Beom.

Ao chegar em Seoul, a chama será carregada por mais centenas de pessoas durante 100 dias, antes do início dos XXIII Jogos de Inverno, dia 9 de fevereiro de 2018, em Pyeongchang.

* AFP