24/10/2017

O basquete de cadeira de rodas do Cepe/Raposas do Sul, que representa Joinville, terminou o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão na quarta colocação. A competição teve a participação de 12 equipes e terminou no sábado, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Cepe perdeu para o Irefes, do Espírito Santo, por 64 a 35. O campeão foi a equipe do Candangos, do Distrito Federal, que derrotou na final o CBA 40 Graus, do Piauí, por 71 a 57.