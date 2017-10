Campeã olímpica do salto em altura anuncia aposentadoria

Madri 18/10/2017 | 13h07

A saltadora em altura espanhola Ruth Beitia, campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria.

"Foram muitos anos de trajetória esportiva nos quais colocamos o corpo a 100% em muitas situações e no limite em outras", explicou Beitia em coletiva de imprensa em Santander, no norte da Espanha.

"A situação que enfrentamos hoje é contar a todos que estamos deixando nossa vida esportiva", completou a saltadora.

Beitia encerra sua carreira esportiva após conquistar o ouro olímpico no Rio de Janeiro no ano passado. No Mundial de atletismo de Londres-2017 terminou na última colocação na final do salto em altura.

O resultado ruim na capital inglesa parece ter sido responsável pela decisão de Beitia.

Beitia, 38 anos, põe fim nesta quarta-feira a uma carreira de 28 anos como saltadora, na qual acumulou 15 medalhas internacionais, 2 Ligas de Diamante e 29 títulos espanhóis.

* AFP