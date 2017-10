Buffon, sobre longevidade: "sou muito amigo do presidente"

Roma 30/10/2017 | 18h47

Questionado sobre o segredo de sua longevidade, o goleiro Gianluigi Buffon brincou nesta segunda-feira ao revelar que é muito amigo do presidente da Juventus, antes do jogo da equipe contra o Sporting pela Liga dos Campeões.

"Meu segredo para ainda jogar enquanto Casillas e Julio Cesar estão no banco? Sou muito amigo do presidente e isso ajuda", descontraiu Buffon em coletiva de imprensa nas vésperas do duelo contra o time de Lisboa.

"Mas além disso, acho que demonstro o que um técnico espera de um goleiro titular em campo e durante os treinos da semana", acrescentou.

"Estou igual ao que estava com 35 anos. Para isso, o único jeito é ir todas as manhãs para Vinovo, centro de treinamento da Juve, e dar o máximo", concluiu.

Na terça-feira, Buffon vai entrar em campo pela 119ª vez na Liga dos Campeões.

* AFP