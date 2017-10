Brasil vence Alemanha de virada e vai às semis do Mundial Sub-17

Nova Délhi 22/10/2017 | 18h12

No último confronto das quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 da Índia, o Brasil venceu de virada a Alemanha por 2 a 1 no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcutá, avançando às semifinais para enfrentar a Inglaterra.

A equipe alemã abriu o placar com um gol de pênalti convertido por Jann-Fiete Arp aos 21 minutos de jogo. No segundo tempo, um Brasil muito superior chegou à vitória com Weverson, aos 26, e Paulinho, seis minutos depois.

O Brasil começou a partida ditando o ritmo, chegando a acertar a trave em chute de Alanzinho aos 10 minutos. Mas foi a Alemanha que balançou as redes primeiro. John Yeboah recebeu dentro da área, driblou Lucas Halter e foi derrubado. Arp cobrou com perfeição.

A partida ficou parelha a partir do gol alemão, com os europeus dominando a posse de bola e os brasileiros arriscando jogadas individuais, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Brasil voltou do vestiário muito decidido a ir para o tudo ou nada e a postura acuou a Alemanha, que começou a sofrer com a velocidade dos jogadores da Seleção.

O domínio brasileiro resultou numa bela virada nos últimos 20 minutos.

Weverton recebeu lindo passe de Paulinho e acertou o ângulo do gol alemão para empatar o jogo. Logo em seguida, Paulinho, um dos destaques do time profissional do Vasco, recebeu na entrada da área e soltou a bomba para dar a vitória ao Brasil.

No fim, a zaga brasileira aguentou os 8 minutos de acréscimos do árbitro e a pressão da Alemanha, que apostou no famoso 'chuveirinho' para encontrar um gol, mas sem sucesso.

Por uma vaga na final do Mundial, o Brasil enfrentará a Inglaterra. Na outra semifinal, a Espanha encara a seleção de Mali.

* AFP