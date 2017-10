Borussia tropeça novamente e pode perder liderança na Alemanha

Berlim 21/10/2017 | 14h22

O Borussia Dortmund empatou neste sábado em 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt (7º) e somou sua segunda partida consecutiva sem vencer na Bundesliga, o que poderá lhe custar a liderança da competição em caso de goleada do Bayern de Munique sobre o Hamburgo.

Os comandados do técnico Peter Bosz, derrotados na semana passada em casa pelo RB Leipzig (3-2) e que tiveram que se contentar com um empate com o modesto Apoel (1-1) na Champions, seguem no topo da tabela na Alemanha, mas com apenas um ponto a mais que o Leipzig e três de vantagem sobre o Bayern, que ainda entra em campo neste sábado.

O Borussia chegou a abrir dois gols de vantagem com o turco Nuri Sahin (19 min) e Maximilian Philipp (57), mais viu o Eintracht empatar com o francês Sébastien Haller (64) e Marius Wolf (68).

"Quando você está ganhando por 2 a 0, não tem o direito de relaxar, num jogo como esse isso não pode acontecer", lamentou Sahin após o duelo.

Segundo colocado provisório, o Leipzig somou sua quarta vitória consecutiva ao derrotar o Stuttgart (12º) por 1 a 0, gol do austríaco Marcel Sabitzer.

Em outras partidas da rodada, o Hannover (6º), uma das surpresas deste início de temporada, acabou com uma sequência de quatro jogos sem vitória com um triunfo fora de casa sobre o Augsburg (10º) por 2 a 1, com direito a dois gols de Niclas Fullkrug.

Quem também anotou dois gols foi o atacante Julian Brandt na goleada de 5 a 1 do Bayer Leverkusen (9º) sobre o Borussia Moenchengladbach (8º).

O duelo entre Bayern de Munique (3º) e Hamburgo (15º) é a última partida deste sábado no Campeonato Alemão. O Bayern assumirá a liderança caso goleie por 5 a 0 o adversário, o que fará os bávaros empatarem em pontos com o Borussia Dortmund, mas levar a melhor no saldo de gol.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Schalke 04 - Mainz 2 - 0

- Sábado:

RB Leipzig - Stuttgart 1 - 0

B. Moenchengladbach - Bayer Leverkusen1 - 5

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund2 - 2

Augsburg - Hannover 1 - 2

(14h30) Hamburgo - Bayern de Munique

- Domingo:

(09h30) Colônia - Werder Bremen

(11h30) Freiburg - Hertha Berlim

(14h00) Wolfsburg - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 25 7 18

2. RB Leipzig 19 9 6 1 2 16 10 6

3. Bayern de Munique 17 8 5 2 1 21 7 14

4. Schalke 04 16 9 5 1 3 12 9 3

5. Hoffenheim 15 8 4 3 1 15 10 5

6. Hannover 15 9 4 3 2 10 7 3

7. Eintracht Frankfurt 14 9 4 2 3 10 9 1

8. B. Moenchengladbach 14 9 4 2 3 13 17 -4

9. Bayer Leverkusen 12 9 3 3 3 20 14 6

10. Augsburg 12 9 3 3 3 12 10 2

11. Mainz 10 9 3 1 5 10 15 -5

12. Stuttgart 10 9 3 1 5 6 11 -5

13. Hertha Berlim 9 8 2 3 3 8 10 -2

14. Wolfsburg 8 8 1 5 2 8 11 -3

15. Hamburgo 7 8 2 1 5 6 14 -8

16. Freiburg 7 8 1 4 3 5 16 -11

17. Werder Bremen 4 8 0 4 4 3 9 -6

18. Colônia 1 8 0 1 7 3 17 -14

* AFP