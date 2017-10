Bayern celebra retorno de Heynckes com goleada sobre Freiburg

Berlim 14/10/2017 | 12h57

O Bayern de Munique (2º) comemorou o retorno do técnico Jupp Heynckes com goleada por 5 a 0 sobre o Freiburg (16º), neste sábado, pela oitava rodada da Bundesliga, e diminuiu provisoriamente para dois pontos a diferença para o líder Borussia Dortmund (1º).

Jogando na Alianz Arena, Julian Schuster abriu o placar para o time bávaro após balançar a própria rede, aos 8 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o francês Kinsgley Coman fez o segundo, aos 42.

Na volta do intervalo, o espanhol Thiago Alcántara fez o terceiro, aos 18, o polonês Robert Lewandowski fez o quarto, aos 30, e Joshua Kimmich fechou o placar nos acréscimos, aos 48 minutos.

Após início de temporada irregular marcado por polêmicas com as estrelas do time, a direção do Bayern decidiu demitir o técnico italiano Carlo Ancelotti e resgatar Heynckes de sua aposentadoria. O treinador deixou de trabalhar após conquistar a tríplice coroa com o clube em 2013.

Após dois empates seguidos na Bundesliga e uma derrota para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, Heynckes conseguiu reativar o grupo e voltar a vencer.

Empatado em pontos com o Bayern de Munique, o Hoffenheim (3º) empatou em 2 a 2 em casa contra o Augsburg (7º).

Nos outros jogos do dia, o Schalke 04 (5º) venceu o Hertha Berlim (12º) por 2 a 0, com gol da estrela Leon Goretzka.

Além disso, o Mainz (10º) bateu o Hamburgo (15º) por 3 a 2 e o Hannover perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt (6º) por 2 a 1.

O Borussia Dortmund encara o Leipzg (4º) pelo último jogo do dia.

-- Resultados e programação da 8ª rodada do Campeonato Alemão, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Colônia 2 - 1

- Sábado:

Bayern de Munique - Freiburg 5 - 0

Hoffenheim - Augsburg 2 - 2

Hertha Berlim - Schalke 04 0 - 2

Mainz - Hamburgo 3 - 2

Hannover - Eintracht Frankfurt 1 - 2

(13h30) Borussia Dortmund - RB Leipzig

- Domingo:

(11h30) Bayer Leverkusen - Wolfsburg

(14h00) Werder Bremen - B. Moenchengladbach

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 19 7 6 1 0 21 2 19

2. Bayern de Munique 17 8 5 2 1 21 7 14

3. Hoffenheim 15 8 4 3 1 15 10 5

4. RB Leipzig 13 7 4 1 2 12 8 4

5. Schalke 04 13 8 4 1 3 10 9 1

6. Eintracht Frankfurt 13 8 4 1 3 8 7 1

7. Augsburg 12 8 3 3 2 11 8 3

8. Hannover 12 8 3 3 2 8 6 2

9. B. Moenchengladbach 11 7 3 2 2 10 12 -2

10. Mainz 10 8 3 1 4 10 13 -3

11. Stuttgart 10 8 3 1 4 6 10 -4

12. Hertha Berlim 9 8 2 3 3 8 10 -2

13. Bayer Leverkusen 8 7 2 2 3 13 11 2

14. Wolfsburg 7 7 1 4 2 6 9 -3

15. Hamburgo 7 8 2 1 5 6 14 -8

16. Freiburg 7 8 1 4 3 5 16 -11

17. Werder Bremen 4 7 0 4 3 3 7 -4

18. Colônia 1 8 0 1 7 3 17 -14

* AFP