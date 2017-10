Basquete de Joinville perde o terceiro o jogo da semifinal para Blumenau e está fora do Estadual /

Toque de Letra 22/10/2017 | 14h40 Atualizada em

O Basquete Joinville encerrou sua participação no Campeonato Catarinense neste domingo, após perder para o Blumenau por 54 a 60 a terceira partida da série de melhor de três da semifinal da competição. O duelo, que começou muito equilibrado, foi realizado no Centreventos Cau Hansen.



O primeiro jogo da série ocorreu em Blumenau, que venceu na prorrogação por 72 a 76, após Joinville empatar o último quarto. Dona da melhor campanha na primeira fase, Joinville trouxe a decisão para casa, onde venceu a segunda partida por 92 a 79, no sábado.



A partida deste domingo começou muito equilibrada. Com André Bambu e Jefferson Socas em destaque, o time da casa manteve vantagem no placar até o final do primeiro quarto. No entanto, nos últimos segundos, Blumenau passou a frente, fechando em 16 a 15 para os visitantes. Já no segundo quarto, o Joinville correu atrás do placar, com pouco êxito nas cestas de três pontos. Com isso, Blumenau venceu por 32 a 24.



No segundo tempo, o Joinville começou com tudo, revertendo a vantagem de oito pontos, já na metade do terceiro quarto. Mesmo assim, o Blumenau conseguiu se recuperar e passou novamente à frente da equipe da casa, vencendo o terceiro quarto 43 a 40. No último quarto, a equipe de Joinville se esforçou, mas Blumenau se manteve sempre a frente, ganhando o jogo por 60 a 54.