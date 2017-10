Basquete de Joinville perde no primeiro jogo da semifinal do Estadual

Toque de Letra 19/10/2017 | 20h44 Atualizada em

Na noite de quarta-feira, em Blumenau, o basquete de Joinville foi surpreendido pelos donos da casa e perdeu os 100% de aproveitamento na competição. A derrota por 76 a 72 (na prorrogação) obriga os joinvilenses a vencerem neste sábado, a partir das 15 horas, em jogo que será realizado no ginásio da Embraco – com entrada gratuita para os torcedores.

Se ganhar, o Joinville força a realização do terceiro confronto, no domingo, às 10h30. Caso seja derrotado, o time estará eliminado do Campeonato Catarinense.

O duelo de sábado à tarde, na Embraco, terá transmissão ao vivo pelo Facebook do jornal “A Notícia”.