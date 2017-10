Basquete de Joinville perde amistoso de preparação para a disputa do NBB

Toque de Letra 27/10/2017 | 00h22 Atualizada em

O basquete de Joinville perdeu o primeiro amistoso de preparação para a disputa do Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta quinta-feira, a equipe caiu diante do Campo Mourão, em teste realizado no Centreventos Cau Hansen. O placar teve oito pontos de vantagem para os paranaenses - 81 a 73. O Campo Mourão será um dos adversários do Joinville no NBB. A equipe catarinense estreia no dia 15 de novembro, contra o Franca-SP, no Centreventos.

Apresentação

O basquete de Joinville fará a apresentação oficial da equipe nesta sexta, a partir das 9 horas, no GNC Cinemas do Shopping Mueller. Além dos jogadores contratados, a direção irá anunciar os novos uniformes já com a presença da marca dos apoiadores que se juntaram ao time para a disputa do NBB.

Outro compromisso da equipe nesta sexta é o segundo amistoso às 19 horas, contra o Campo Mourão.