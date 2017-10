Basquete de Joinville lança planos de venda de ingressos antecipados

Toque de Letra 19/10/2017 | 21h37 Atualizada em

O basquete de Joinville apresentou a campanha Empresa Amiga e Amigo Torcedor. Nos dois planos, é possível comprar ingressos para todos os jogos por meio de um pacote com valores mais acessíveis. A diferença do plano empresa é oferecer mais bilhetes para distribuir aos funcionários.

O detalhamento dos valores dos planos Empresa Amiga e Amigo Torcedor podem ser conferidos abaixo. No site www.amigo.basquetejoinville.com.br é possível ver outros detalhes e entender como é possível participar da ação, que busca mais recursos para o time.

PACOTES TEMPORADA REGULAR - EMPRESA AMIGA

PACOTE QUANTIDADES VALOR c/ Desconto Desconto Concedido Cortesia Quadra

EMPRESA AMIGA 10 10 R$ 3.325,00 5% 1

EMPRESA AMIGA 20 20 R$ 6.300,00 10% 2

EMPRESA AMIGA 50 50 R$ 14.875,00 15% 3

EMPRESA AMIGA 100 100 R$ 28.000,00 20% 5

Cálculo: [qtd_pacotes} * 14(jogos) * R$25,00 * [desconto] = Valor Pacote

PACOTES TEMPORADA REGULAR - AMIGO TORCEDOR

Nome do Plano

Amigo Irmão

Benefícios

Acesso a todos os jogos (14) da fase classificatória, na posição de Cadeiras de Quadra + prioridade e desconto na compra dos jogos Playoffs + Desconto na compra de Produtos Oficiais do Basquete + Sorteio para Acompanhar Equipe em Jogos Fora(*) + Sorteio Camisa do Cestinha da Partida + Parcelar em até 6x sem acréscimos

Valor

R$ 700,00 no Cartão de Credito

Nome do Plano

Amigo do Peito

Benefícios

Acesso a todos os jogos (14) da fase classificatória, nas Arquibancadas Nível 1 + prioridade e desconto na compra dos jogos Playoffs + Desconto na compra de Produtos Oficiais do Basquete + Sorteio para Acompanhar Equipe em Jogos Fora(*) + Sorteio da Camisa do Cestinha da Partida + Parcelar em até 6x sem acréscimos.

Valor

R$ 280,00

Nome do Plano

Amigo Mirim

Benefícios

Acesso a todos os jogos (14) da fase classificatória, nas Arquibancadas Nível 1 + prioridade e desconto na compra dos jogos Playoffs + Desconto na compra de Produtos Oficiais do Basquete. (Crianças de 3 a 12 anos). Somente acompanhado de adulto pagante/amigo e sujeito a apresentação da Identidade.

Valor

R$ 100,00

Nome do Plano

Amigo

Benefícios

Cartão Especial de Acesso + Desconto de 50% na compra dos ingressos pela Internet + Prioridade na compra dos jogos Playoffs + Desconto na compra de Produtos Oficiais do Basquete.

Valor

R$9,90 / mês

INGRESSOS TEMPORADA REGULAR - INDIVIDUAIS

Nome do Plano

Ingresso Online (Arquibancada)

Benefícios

A compra online dos ingressos pelo site ingresso.basquetejoinville.com.br, sendo possível imprimir o voucher em qualquer impressora e ter acesso ao jogo de maneira otimizada. Valor diferenciado previamente pelo perfil da equipe enfrentada.

JOGOS A: R$ 40,00

JOGOS B: R$ 30,00

JOGOS C: R$ 25,00

Nome do plano

Ingressos impressos (Arquibancada)

Benefícios

A compra dos ingressos em postos de vendas autorizados. Valor diferenciado previamente pelo perfil da equipe enfrentada.

JOGOS A: R$ 50,00

JOGOS B: R$ 40,00

JOGOS C: R$ 30,00

*A lista com a classificação dos jogos (categorias A, B e C) ainda não foi homologada pela direção da equipe.