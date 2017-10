Basquete de Joinville entra em quadra nesta quarta pelas semifinais do Estadual 

Toque de Letra 17/10/2017 | 22h39 Atualizada em

O basquete de Joinville estará em quadra nesta quarta, a partir das 20 horas, em Blumenau, diante do Blumenau, pela primeira partida das semifinais do Estadual adulto masculino. O modelo das semifinais é o mesmo das quartas de final – série em melhor de três jogos, na qual avança quem vencer duas partidas. Por ter feito melhor campanha, Joinville terá a chance de decidir a série em casa no segundo e no terceiro jogo (se houver necessidade da terceira partida).

A grande novidade é que o jogo de hoje terá transmissão ao vivo pelo Facebook do jornal “A Notícia”. O Facebook do “Diário Catarinense” e do “Santa” também exibirão ao vivo o confronto desta noite.

Campanha

O basquete de Joinville ainda promoverá nesta quarta, a partir das 14 horas, no Hotel Blue Tree Towers, o lançamento da campanha Empresa Amiga e Amigo Torcedor. O objetivo é arrecadar recursos para dar mais suporte para a participação da equipe na disputa do NBB.

Com a estreia prevista para o dia 15 de novembro, o basquete de Joinville dificilmente conseguirá realizar amistosos em razão da agenda apertada pelas partidas decisivas do Campeonato Estadual e pela disputa dos Jogos Abertos, no começo do próximo mês.